NBA總冠軍戰G6開打 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，法新社）



自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日有兩場MLB的轉播，第一場是天使與光芒之間的對決，大谷翔平能否拿出好的表現呢？第二場則是洋基對上白襪的比賽，洋基將派出哈普（J.A. Happ）對上曾為洋基舊將的諾瓦（Ivan Nova），誰能拿下比賽的勝利呢?別錯過轉播囉！

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NBA冠軍第六戰將移師勇士主場，勇士在確定少了杜蘭特（Kevin Durant）後能否拿下勝利？或是暴龍能一鼓作氣拿下比賽，贏得隊史首冠呢？激烈的NBA總冠軍賽，千萬別錯過囉！

中華職棒方面有兩場賽事，第一場是兄弟萊福力對上富邦陳仕朋，第二場是統一施子謙對上Lamigo尼克斯，目前正處於爭奪上半季冠軍戰的重要階段，場場關鍵千萬別錯過囉！

日職的部分也有兩場賽事，第一場是阪神對上歐力士的比賽，阪神將派出陣中王牌西勇輝出戰，他能否成功幫球隊拿下勝利呢？第二場則是巨人對上火腿的比賽，陽岱鋼與王柏融將首度在日職賽場相遇，別忘了鎖定轉播囉！

MLB

07:00 天使@光芒 民視

08:00 洋基@白襪 FOX體育

NBA

09:00 暴龍@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

CPBL

18:35 富邦悍將@中信兄弟 WinTV綜合台

18:35 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

日職

17:00 阪神@歐力士 FOX體育

17:00 巨人@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

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