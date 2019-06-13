籃球》東泰名教頭談子弟兵不苟言笑 女兒走上籃球路練出心得

東泰高中教練高丁國柱。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕Jr.NBA聯賽台北站30強小組預賽最終日，東泰高中今天以68：79不敵強恕中學，總教練高丁國柱在賽後談到子弟兵的表現時不苟言笑，認為還有很多缺失待改善，但提起寶貝女兒高丁珮芸時，卻是談笑風生。

東泰上屆終止連2年進軍8強的紀錄，高丁國柱透露，有幾名準高三生因紀律不佳被裁，造成戰力嚴重受損，新學年度試圖捲土重來，得仰賴高一、高二的學生，初步目標打到16強，希望能衝擊最後12強複賽。

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談到比賽戰況及學生表現時，高丁教練嚴肅以對，但提到高丁珮芸加入普門中學籃球隊時的緣由，他靦腆說，「過去她學了畫畫、烏克麗麗都學不久，後來打排球，國中轉而投入籃球隊，現在她倒是練出心得。」

高丁教練表示，其實並沒有刻意要讓女兒走上籃球路，而是她興趣使然，加上生活上耳濡目染，對於戰術理解能力及場上觀察力佳，現已逐漸走向正軌，「她一開始加入球訓時打電話跟我說，一天被操到吐5次，但她也很有決心，不打算放棄，現在體能也躍升球隊的前段班了！」

不僅如此，父女倆還會交換心得、給予建議，高丁教練說：「她看了我們球隊的比賽，還會寫建議給我；我也會提點她動作方面的問題。」

東泰高中教練高丁國柱與女兒高丁珮芸。（高丁國柱提供）

東泰高中賽後檢討。（記者吳孟儒攝）

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