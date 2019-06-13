日本公開賽》力抗韓流 莊智淵攜手愛徒晉級32強

莊智淵力克南韓新秀黃民夏，闖進男單32強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕38歲老將莊智淵今天在2019年日本公開賽，以4:2力克20歲南韓新秀黃民夏，和愛徒彭王維攜手闖進男單32強，揮別連續兩站未能晉級正賽的陰霾。

世界排排名145的黃民夏，兩週前中國公開賽曾擊敗陳建安，實力不容小覷，莊智淵前四局以11:8、7:11、11:7、12:10領先。第五局，小莊錯失6:0的絕佳開局，以13:15被黃民夏追回一局，但第六局，小莊在9:10落後下連續挽救兩個局點，以13:11險勝。

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世界排名228的楊恆韋，在一場「台灣內戰」中，克服局數1:3落後，以4:3逆轉擊敗世界排名36的陳建安，挺進男單32強。

陳建安決勝局在6:10絕境下，一度化解5個賽末點，但最後仍以11:13飲恨，連續3站未能晉級正賽。

世界排名144的「桌球詩人」彭王維，拚戰6局後以4:2淘汰南韓削球手姜炯薰，搶下32強門票。

女單方面，世界排名54的鄭先知，以4:0擊退國泰學妹李昱諄，挺進正賽32強，明天將遭遇南韓名將田志希﹔長顆粒打法的邱嗣樺也以直落四輕取南韓新人尹孝賓，首度躋身正賽，32強將迎戰地主削球好手佐藤瞳。

鄭先知擊退國泰學妹李昱諄，挺進32強。（取自國際桌總官網）

邱嗣樺直落四輕取南韓新人尹孝賓，首度躋身正賽。（取自國際桌總官網）

直接晉級正賽的台灣一姊首輪則要對上曾在亞太聯賽亮相的中國削球選手劉斐。

另一名國泰女將劉馨尹，在局數2:0領先下，連丟4局遭世界排名101的地主女將森櫻守逆轉，無緣32強。

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