日職》王柏融關鍵安逼和廣島 火腿登上洋聯王座！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火腿廣島交流賽最終戰形成一場投手戰，效力火腿隊的台灣好手王柏融，今天在關鍵的10局下敲出追平二壘安打，終場火腿廣島12局結束以2：2握手言和，系列賽以2勝1和取得勝利，火腿在拿下這場和局後，以5成59的勝率些微領先東北樂天金鷲的5成57，自2016年來首度獨居太平洋聯盟王座，雙方沒有勝差。

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一局上，廣島靠著菊池涼介的安打先馳得點，火腿在第二局靠著横尾俊建的高飛犧牲打追平比數，接著雙方打者都受制於對手投手壓制，形成一場投手戰，火腿先發加藤貴之5局失1分退場，廣島先發山口翔同樣也是5局失1分退場。

5局過後，廣島與火腿展開牛棚車輪戰，9局雙方合計派出7位投手，都沒有失分紀錄。10局上廣島靠著鈴木誠也滿壘選到的關鍵保送取得2：1領先，10局下，王柏融面對廣島左手後援Franzua152公里的速球，敲出關鍵追平安打，雙方2：2平手。12局下大田泰示一出局後擊出二壘安打，可惜王柏融敲出飛球出局，未能連續兩次當英雄，12局結束，火腿與廣島以2：2形成握手言和。

王柏融本場比賽首打席靠著精準的選球眼選到保送上壘，但接下來連3打席都被三振出局，第五打席王柏融敲出左外野二壘安打，打回追平分，第六打席王柏融擊出左外野飛球出局，今天5打數1安打，打擊率下降至2成93。

北海道日本火腿鬥士王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

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