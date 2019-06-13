NBA》厄文成KD同門師弟 前進紐約更進一步？

厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕ESPN報導指出，塞爾提克球星厄文（Kyrie Irving）將與自己原本的經紀人Jeff Wechsler解約，投奔知名藝人Jay-Z的經紀公司Roc Nation Sports。

厄文的這個舉動是為了要在今年的自由市場爭取大約，同時在這一次自由市場的爭奪戰中，Jay-Z的經紀公司就會接手處理他的談約任務。

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ESPN指出，厄文非常希望能在今年成為紐約尼克或布魯克林籃網的其中一員，而紐約的這兩支球隊也希望能招攬他再加上杜蘭特（Kevin Durant），組成新的雙星甚至三星連線，讓紐約重回強隊之列。

Wechsler是厄文自2011年進入聯盟以來唯一的一位經紀人，曾經幫他爭取到Pepsi的代言，他也以廣告內的德魯大叔被廣為人知，同時他也曾幫助厄文與騎士進行協商，最後讓他成功被交易至塞爾提克。

杜蘭特。（資料照，今日美國）

但值得一提的是，Jay-Z曾經是籃網的小股東，同時現在仍與籃網管理層的關係密切，旗下目前還擁有杜蘭特（Kevin Durant）、林書豪、大都會球星卡諾（Robinson Cano）、洋基左投沙巴西亞（C.C. Sabathia）等人，被外界認為加入Roc Nation的舉動是在為他下一季前進籃網鋪路。

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