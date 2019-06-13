網球》聯邦盃首戰台灣娘子軍連贏20局 橫掃地主塔吉克

許絜瑜僅花38分鐘就輕鬆收拾對手，替台灣隊搶下單打第一點。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019聯邦盃女網賽亞大區第二級在塔吉克首都杜尚貝舉行的賽事，台灣隊12日首戰前兩點便一口氣連贏20局，陣中全是青少年選手的塔吉克3點只拿下4局，台灣隊3：0不給地主隊顏面，橫掃成功，開出紅盤，14日將迎戰菲律賓，如能獲勝，15日可能和另一小組第一的新加坡，爭奪明年重返亞大一級門票。

台灣隊首點單打許絜瑜僅花38分鐘便以兩個6：0完封臨時替補上陣的Diana Ivanikhina，拿下生涯聯邦盃首勝，並終止五連敗。李亞軒在第二點單打以6比0、6比2輕取還有3天才滿18歲的Anastasiva Tursunova。第三點雙打，甫從巴黎趕來的詹詠然、詹皓晴姊妹，以兩個6：1輕取Tamanno Sharipova/Ivanikhina，台灣隊旗開得勝。

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許絜瑜。（四維體育推廣教育基金會提供）

李亞軒。（四維體育推廣教育基金會提供）

台、塔之役尚未開打便出現狀況，原本塔吉克第一點單打派出16歲的Nargizakhon Yakhyaeva出賽，不料開賽時人卻失聯未現身，教練、父親打遍電話都找不到人，原本台灣隊可以不戰而勝，隊長翁宜寧為了練兵同意對手換人，結果換上負責雙打的15歲小將Ivanikhina，最後慘吞雙蛋。

塔吉克直到第二點單打第二盤0比2時，才終於在局數中開胡，不過已連輸台灣隊20局，第三點雙打派出14、15歲的兩位青少年，面對詹家姊妹，原以為又是雙蛋結局，不料兩盤都拿下1局，包括第二盤0：5時，趁著詹詠然出現兩記雙誤，連贏4分而破發成功。

法網混雙衛冕成功的詹詠然表示，杜尚貝雖然很乾燥，但主要是氣溫比巴黎高出許多，比賽時太陽就在頭上，「那個發球局我拋球後，球都看不到，只看到太陽，所以被破發。」台灣隊領隊楊蔚萌原本認為詹家姊妹看到對手是小朋友，所以手下留情，但詹皓請說：「其實沒有，是球速過慢，我們無法施力。」

詹家姊妹暌違三年後，再度參加聯邦盃（四維體育推廣教育基金會提供）

詹家姊妹。（四維體育推廣教育基金會提供）

今年聯邦盃亞大區二級共有13隊參加，分成兩個城市舉行，杜尚貝有6隊，另外7隊19日起在吉隆坡開打，兩地的冠軍可於明年晉級亞大區一級。寶島娘子軍隊上次被降到亞大區二級是在1996年，不過隨即奪冠，直到去年在印度四連敗後才遭降級。

小鋼炮梁恩碩原本要在今天展開聯邦盃處女秀，因逢生理期第一天，教練翁宜寧覺得要讓她休息一天，明天再上場。

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