日職》對決陽岱鋼佔下風 郭俊麟4局掉4分吞本季首敗

郭俊麟先發4局掉4分，其中3分為責失分，苦吞本季首敗。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕效力於西武獅隊的郭俊麟，今天睽違1132天後再次交手陽岱鋼，不過這次對決仍是郭俊麟佔下風，還被巨人捕手炭谷銀仁朗敲出3分砲，先發4局掉4分退場，最終西武以2：8不敵巨人，郭俊麟也苦吞本季首敗。

郭俊麟剛開賽時控球不佳，第一局就連續4顆壞球保送巨人亀井善行，解決坂本勇人後，捕手森友哉在抓盜壘時不慎發生失誤，讓原本一壘上的跑者，一口氣衝上三壘，郭俊麟隨後又被丸佳浩敲安，讓巨人軍先馳得點。

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次局郭俊麟又先讓阿部慎之助保送上壘，1出局後對決陽岱鋼，卻對他連投4顆壞球保送上壘，但最後郭俊麟頂住壓力，用一記外角快速滑球讓亀井善行站著不動遭三振，順利化解失分危機。渡過兩局亂流後，郭俊麟越投越穩，第三局讓讓打者3上3下。

不過第四局郭俊麟續投卻又迷航，在2出局後與陽岱鋼再度交手，卻被陽岱鋼敲出中外野二壘安打，下棒炭谷銀仁朗瞄準郭俊麟第一顆球就出棒，扛出左外野三分砲，幫助巨人軍再添分數，4分領先西武，而郭俊麟第5局也被換下場，結束今天的投球工作。

巨人隊此役火力全開，全隊狂掃12安，除了炭谷銀仁朗，老將阿部慎之助5局上再轟2分砲，加上7局上攻勢串聯再添2分，西武前8局打完僅靠木村文紀的陽春砲拿下1分，9局下雖然靠著對手失誤和金子侑司的安打再添一分，不過後繼無力，終場就以2：8輸球。

郭俊麟今先發投4局掉4分（3分責失），包含一發三分砲被敲出4安，送出2次三振，另有4次保送，防禦率上升到4.50，苦吞本季首敗；巨人先發櫻井俊貴7局失1分拿下勝投。

效力巨人的陽岱鋼，首打席選到保送、次打席敲出二壘安打，不過接下來面對西武牛棚發揮卻不甚理想，接下來不但苦吞2K，還敲出一次雙殺打，今天4打數1安打，2次三振，另有1保送，打擊率降到0.306。

陽岱鋼今4打數敲出1支二壘安打。（資料照，取自巨人推特）

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