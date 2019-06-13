羽球》宿敵李宗偉退休 林丹低落感嘆：沒人陪我了...

李宗偉今宣布退役消息，淚灑記者會。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲大馬球王「拿督」李宗偉今日宣佈退休，確定放棄5度登上奧運殿堂的機會，而曾被他形容是「這輩子最偉大對手」的中國名將林丹，在得知李宗偉退役消息後，低落地微博發文寫下：「獨自上場沒人陪我了」，讓許多網友不禁紅了眼眶。

李宗偉在去年7月初馬來西亞公開賽稱王，賽史12座冠軍寫下歷史，其生涯更共獲69座金盃，只是卻屢次無緣國際大賽金牌，被稱作史上最強「無冕之王」。而擋在李宗偉前面沒有別人，就是35歲的中國名將「超級丹」林丹。

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兩位傳奇名將從2004年首度對決開始，生涯交手次數多達40次，李宗偉以於12勝28敗劣勢佔下風，他們三度在奧運上對決，前兩次都由林丹擊敗李宗偉奪下奧運金牌，第三次李宗偉於里歐奧運四強賽擊敗林丹，當時的「林李對決」相當令人感動，不過李宗偉在決賽輸給中國好手諶龍，無緣生涯奧運首金。

「亦敵亦友」的林丹與李宗偉。（資料照，美聯社）

林丹（右）終結2年大賽冠軍荒時，大馬名將李宗偉（左）現身頒獎台替宿敵頒獎。 （資料照，美聯社）

李宗偉去年因為罹患鼻咽癌休息至今，之前林丹曾向他喊話，希望還有機會和他交手，而李宗偉在看到林丹「深情告白」也感動回應，表示自己也和林丹有同樣的期盼，更形容對方是「這輩子最偉大的對手」。

李宗偉今天中午宣布告別19年的球員生涯，淚灑記者會。在得知宿敵退役消息後，林丹馬上在個人微博貼上歌手呂方的歌曲《朋友別哭》，並發文悲傷地寫下：「獨自上場沒人陪我了」。讓上萬名網友不禁紅了眼眶，感嘆傳奇的「李林對決」成絕響。

得知宿敵退役消息，林丹在微博發文感嘆。（圖片擷取自林丹微博）

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