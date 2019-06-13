籃球》松山工農越級打怪 素人教練讓球員不只看到「籃球」

松山工農與總教練邱懷德（中間白衣者）合影。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕松山工農以21：105慘遭HBL高中籃球聯賽強隊南湖高中狠狠痛宰，首屆Jr.NBA聯賽台北站止步30強，總教練邱懷德認為，儘管實力懸殊，歷經血淋淋的震撼教育，但並非毫無收穫。

松農男籃由一般生所組成，今天面對實力更為強大的甲級球隊，首要得先克服心理恐懼，邱懷德坦言，他自己出去外面打球也有一樣的經驗，可能會碰到SBL球員，「這我當然懂，我的球員也一定會怕、會退縮，但也需要挑戰才能有成長機會。」他在賽後集隊鼓勵球員，同時也提點在場上須改善的缺失。

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27歲的邱懷德為松農畢業校友，大學時加入文化大學男籃，撥空回母校指導，但不只籃球戰術，他更希望傳達給球員的是紀律和抗壓性，「籃球學到的層面很廣，如何承受壓力和團隊合作，對於未來出社會也大有幫助。」

邱懷德還特別找來文化大學的同學幫忙帶隊，希望能提升球隊實力，被問及為何充滿熱情，他說：「我到大學才有機會接觸正規訓練，也想回饋學校，藉由我的傳承，加上學校資源，讓松農茁壯。」

30強小組賽在今天結束，各組前兩名晉級12強分區季後賽，最終4強戰將從台北體育館移師至新莊體育館進行。

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