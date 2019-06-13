射箭》雷千瑩飆6支10分箭 完封南韓奧運金牌成員晉金牌戰

雷千瑩。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「雷母」雷千瑩今日在2019年荷蘭世界射箭錦標賽女子反曲弓個人賽，從32強一路過關斬將，4強面對成績斐然的南韓名將崔美善，雷母連續射出6支10分箭，以6：0完封曾是世界紀錄保持人的崔美善，勇闖週日金牌戰對決另一南韓好手姜彩瑛。

雷千瑩個人資格賽射出680分，高居第2種子，前兩輪獲得輪空，在32強先以6：0完封菲律賓選手，16強再接再厲又是6：0橫掃法國對手，8強以7：3解決摩爾多瓦的米爾查（Alexandra Mirca），4強面對實力強勁的南韓射手崔美善，她曾在2017年台北世大運個人資格賽以687分，成為世界紀錄保持人，同時也是該屆世大運團體金牌成員，以及2016年里約奧運團體金牌班底。

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雷千瑩準決賽首局以28：27拿下，獲得2：0領先；次局崔美善雖展現高水準29分，雷千瑩以連續3支10分箭再下一城；關鍵第3局，雷母手感超火燙再度連續3支10分箭，大勝對手的25分，以連下3局完美晉級。

另組女子4強賽，在個人資格賽締造692分世界新猷的姜彩瑛，面對德國選手卡洛彭，克服0：2落後，最終以6：2勝出。

至於譚雅婷在16強不敵姜彩瑛，以3：7落敗；男將湯智鈞在8強遇上坐擁3屆奧運經驗，並在里約奧運斬獲個人賽銅牌的美國名將埃利森（Brady Ellison），湯智鈞最終以0：6遭到完封，無緣4強。

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