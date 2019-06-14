鑽石賽》「黃金右臂」鄭兆村奪標槍銅牌 總積分高居第2

〔記者林岳甫／綜合報導〕標槍名將「黃金右臂」鄭兆村今日凌晨在田徑總會鑽石聯賽挪威奧斯陸站，以84公尺30拿到第3名，連2場站上頒獎台，總積分與德國名將霍夫曼（Andreas Hofmann）皆為13分。

台灣目前唯一取得明年東京奧運田徑參賽門票的鄭兆村，日前飛往瑞典移地訓練，隨即投入奧斯陸站。

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這站共9名世界標槍好手參戰，每人幾乎都有來頭，霍夫曼是去年鑽石聯賽標槍總冠軍，在上一站中國上海也拿金牌，以及里約奧運金牌德國名將羅勒爾（Thomas RÖHLER）、2017年世錦賽金牌的維特爾（Johannes Vetter），3人生涯最佳皆超過90公尺。至於愛沙尼亞好手柯特（Magnus Kirt）、捷克名將瓦德萊赫（Jakub Vadlejch）同樣具備出色實力。

鄭兆村。（鄭兆村提供）

鄭兆村6次試擲，僅第5次失敗，其餘5擲都維持在80公尺以上，憑藉第2擲84公尺30，贏過霍夫曼82公尺92，僅遜於柯特84公尺74、維特爾85公尺27。鄭兆村透露，「我畢竟剛到歐洲沒多久，所以整體還在適應。」

鄭兆村是唯一連2場站上頒獎台，上海站銀牌獲7分，這場拿6分，總積分13分與霍夫曼平分秋色。不過，霍夫曼是上海站金牌，總排名第1、鄭兆村排第2。鄭兆村對積分與霍夫曼平手感到意外，至於對挑戰總冠軍，他直呼難度太高。鄭兆村22日會至芬蘭出賽，再來瑞典也有1場比賽，以及7月12日於摩納哥登場的鑽石聯賽。

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