MLB》勇士7連勝橫掃海盜 國聯東區獨走

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大勇士今天在主場迎戰匹茲堡海盜，進行雙方4連戰的最後一場比賽，勇士靠著團隊打線第5局大爆發，單局海灌5分的精彩表現下，最終以6：5擊敗對手，並在系列戰橫掃海盜，拿下7連勝，在國聯東區領先第二名的費城人有1.5場勝差。

勇士橫掃對手，隊員開心慶祝。（今日美國）

此役兩隊在第3局皆靠著2支安打打回1分，4局上海盜莫蘭（Colin Moran）打擊敲出外野飛球，靠著勇士左外野手喬伊斯（Matt Joyce）接球發生失誤戰上壘包，隨後狄亞茲 （Elias Diaz）敲出二壘安打，再攻得1分。

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勇士左外野手喬伊斯接球發生失誤。（今日美國）

5局下落後1分的勇士展開猛烈反撲，首棒上場的史萬森（Dansby Swanson）獲得保送後，佛里曼（Freddie Freeman）、唐納森（Josh Donaldson）、馬卡奇斯（Nick Markakis）、阿爾比斯（Ozzie Albies）連續敲出4安攻下4分，喬伊斯在1出局三壘有人情況下，擊出滾地球再添得1分。

佛里曼敲安。（美聯社）

海盜在第7局靠著4支安打送回2分，9局上2出局後海盜雷諾茲（Bryan Reynolds）、馬堤（Starling Marte）連續2安打回1分，兩隊比數來到1分差，很可惜下一棒貝爾 （Josh Bell）敲出左外野飛球遭到接殺，最終勇士就以6：5氣走海盜。

傑克森救援成功。（法新社）

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