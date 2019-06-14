MLB》雙城單局6分勝水手 菊池雄星好投無關勝負（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕雙城主場迎戰水手系列賽最終戰，水手推派日籍強投菊池雄星登板先發，繳出5局失1分的好表現且在平手時退場，只可惜後援投手未能有效壓制雙城打線，第6局被海灌6分種下敗因，終場雙城以10：5輕取水手，拿下近7場比賽的第5場勝利，雙城今日則是克魯茲（Nelson Cruz）單場3安3打點表現最佳。

菊池雄星主投5局失1分無關勝敗。（法新社）

3局上半，水手舊將克魯茲棒打前東家不手軟，用1發陽春砲給今年新同學菊池雄星一堂震撼教育，雙城率先開胡1：0。6局上半，水手的席格（Kyle Seager）在兩出局時敲出一壘安打，下一棒的桑塔納（Domingo Santana）選到保送形成一二壘有人的局面，接著沃格巴克（Daniel Vogelbach）擊出帶有1分打點的一壘安打幫助水手追平比數1：1。

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克魯茲（圖右）擊出陽春砲後與隊友慶祝。（美聯社）

皮奈達（Michael Pineda）5局上半展現美技守備，面對高登（Dee Gordon）的突襲短打，第一時間處理球不是很順暢，但即時傳一壘還是能驚險抓到跑者。

（影片來源：大聯盟官網）

6局下半雙城迎來大局，先是凱普勒（Max Kepler）的保送及安德瑞安薩（Ehire Adrianza）的安打，再加上暴投、滾地球造成野手選擇，攻下2分，但雙城的攻勢尚未停止，接連保送和安打形成滿壘，克魯茲適時補上帶有2分打點一壘安打。

換上單局第3任救援投手依舊無法阻止攻勢，一個觸身球保送再次形成滿壘局面，單局第2次上場打擊的凱普勒掃出2分打點一壘安打，雙城此局海灌6分奠定本場比賽勝利。

凱普勒單局上壘兩次，1次保送和1支帶有兩分打點的一壘安打。（今日美國）

7局下半雙城於記分板上再增添3分，包括克隆（ C.J. Cron）的1發兩分砲。水手則是於8局上半及9局上半個添得2分，只可惜水手最終還是以5：10敗下陣來，本季兩軍對戰賽程已結束，7場對戰雙城握有5勝佔優，水手僅2勝。

水手隊先發投手菊池雄星主投5局被敲1安，就是發陽春砲僅失1分無關勝敗，布瑞南（Brandon Brennan）未能解決任何打者失4分吞下敗投。雙城先發投手皮奈達（Michael Pineda）面對老東家主投5.2局被敲2安失1分無關勝負，後援1局被敲1安無失分的哈波（Ryne Harper）拿下本場勝投。

皮奈達面對前東家主投5.2局失1分無關勝敗。（今日美國）

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