NBA》勇士全隊「為KD而戰」 Q.庫克穿杜蘭特衣服練球

2勝3負落後的勇士將在主場拚延長戰線。圖為勇士球員柯瑞。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA總冠軍戰今早九點進行第6戰，2勝3負落後的勇士將在主場拚延長戰線，此戰也是啟用47年的甲骨文球場的最後一場比賽，全隊也掀起「為KD而戰」的鬥志，總教練柯爾表示，「今晚全隊都團結一心，我們要連杜蘭特的份一起努力。」

杜蘭特第五戰帶傷上陣，未料造成二度傷害，右腳阿基里斯腱撕裂，目前已經進行完修復手術，預計至少要休養半年以上，才有機會能重返球場。

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勇士球員Q.庫克（Quinn Cook）賽前也穿著杜蘭特的T-Shirt練球，兩人私底下交情甚篤，從學生時期就是好朋友。

暴龍球迷同樣也為杜蘭特祈福，並在路上自發性的發起留言活動，期盼杜蘭特能早日康復。

NBA官網今天也統計冠軍賽前五戰，至少出手50次的所有球員的有效命中率 （Effective Field-Goal Percentage, eFG%），K.湯普森高達65.8%，柯瑞則是51.4%，暴龍李納德則以50.4%排名第三，西亞卡姆 （Pascal Siakam）50%排名第四，羅利46.9%第五，格林46%排名第六。

Quinn reppin’ KD pic.twitter.com/UiMPob0DLe — Golden State Warriors （@warriors） 2019年6月13日

2勝3負落後的勇士將在主場拚延長戰線。圖為勇士球員柯瑞。（法新社）

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