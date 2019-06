NBA》勇士球團特製紀念毛巾 向KD及甲骨文球場致敬

勇士向KD及甲骨文球場致敬。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕總冠軍賽第6戰將在衛冕軍金州勇士主場舉行,這也將是奧克蘭甲骨文球場的最後一戰,遺憾的是,勇士主力戰將杜蘭特(Kevin Durant)上一戰帶傷上陣,卻又再度受傷,傷勢已經確定為阿基里斯腱斷裂,無法在甲骨文最後一役上場,勇士球團做了季後賽紀念毛巾,上面的字樣用來緬懷杜蘭特。

勇士下個賽季將會從奧克蘭甲骨文球場搬到舊金山的大通中心,勇士球團為受傷無法上場的杜蘭特訂做紀念毛巾,對此感謝他為勇士付出的一切,第6戰將會有滿場的球迷揮舞著這條紀念毛巾,向杜蘭特以及甲骨文球場致敬。

Here's a look at the Warriors Rally Towels for the Oracle Arena finale. Note the double meaning. #Dubnation @Oaklandish pic.twitter.com/9pl85nzVul