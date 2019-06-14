NBA》勇士球團特製紀念毛巾 向KD及甲骨文球場致敬

勇士向KD及甲骨文球場致敬。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第6戰將在衛冕軍金州勇士主場舉行，這也將是奧克蘭甲骨文球場的最後一戰，遺憾的是，勇士主力戰將杜蘭特（Kevin Durant）上一戰帶傷上陣，卻又再度受傷，傷勢已經確定為阿基里斯腱斷裂，無法在甲骨文最後一役上場，勇士球團做了季後賽紀念毛巾，上面的字樣用來緬懷杜蘭特。

勇士下個賽季將會從奧克蘭甲骨文球場搬到舊金山的大通中心，勇士球團為受傷無法上場的杜蘭特訂做紀念毛巾，對此感謝他為勇士付出的一切，第6戰將會有滿場的球迷揮舞著這條紀念毛巾，向杜蘭特以及甲骨文球場致敬。

請繼續往下閱讀...

Here's a look at the Warriors Rally Towels for the Oracle Arena finale. Note the double meaning. #Dubnation @Oaklandish pic.twitter.com/9pl85nzVul — Casey Pratt （@CaseyPrattABC7） 2019年6月13日

被逼入絕境的衛冕軍勇士，若要完成三連霸的霸業，就必須在第6戰，也是自家主場最後一戰拿下比賽，才能將戰線延長至第7戰「殊死戰」，若暴龍奪勝，本賽季將由暴龍拿下總冠軍。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法