MLB》大谷翔平完全打擊太狂 連貝比魯斯也辦不到

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平今天對光芒的比賽中，達成生涯首次完全打擊，也是日本第一人。大谷翔平更成為史上第二位生涯至少2勝，還能打出完全打擊的選手。

大谷翔平首局敲出三分砲，第3局敲二壘安打，第5局又擊出三壘安打，第7局再敲一壘安打，達成完全打擊，成為日本選手在大聯盟的第一人，也是亞洲選手第二位達到此成就。前一位就是遊騎兵的韓籍選手秋信守，他是在2015年達成。

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大聯盟官網報導，這是天使隊史上第8次出現完全打擊，前一次就是強打楚奧特（Mike Trout）在2013年3月21日（美國時間）面對水手隊完成完全打擊。

此外，大谷翔平是史上第6位以指定打擊身分達到完全打擊，前一次達成的選手是前天使球員Jeff DaVison（2004年達成）。

《Stats By STATS》顯示，大谷翔平成為現代棒球年代（1900年）以來，第二位生涯擔任投手至少2勝，打擊上又有完全打擊的演出。前一人為名人堂選手西勒（George Sisler），生涯累積5勝，有2次完全打擊，分別是在1920年、1921年達成。

傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）生涯累積94勝、714轟，但他在22年的職業生涯中，卻沒有達成完全打擊。

大谷翔平開轟。（美聯社）

大谷翔平達成完全打擊。（法新社）

大谷翔平。（今日美國）

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