MLB》大谷翔平達成完全打擊 日本第一人

大谷翔平跑出三壘安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使對光芒之戰，「二刀流」大谷翔平今日手感火燙，首局就轟出三分彈，3局再敲二壘安打，第5局又擊出最難的三壘安打，第7局則是敲出一壘安打，達成完全打擊，也是日本選手在大聯盟的第一人。

大谷翔平今天擔任天使隊第三棒指定打擊，首局就從光芒左投亞柏格（Ryan Yarbrough）手中敲出一發三分彈，這是他生涯在大聯盟的第30轟，第3局他擔任首棒打者，面對亞柏格的第一球就敲出左中外野深遠二壘安打。

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第5局的第三打席，繼續面對亞柏格，大谷相中曲球用快腿跑出三壘安打，完全打擊聽牌。第6局的第四打席，大谷在一壘有人2出局時上來打擊，面對光芒中繼投手伍德（Hunter Wood），大谷纏鬥了8球敲出中間方向一壘安打。

大谷是大聯盟史上第326人達成完全打擊的打者，天使隊史上第7人，上一次是2013年5月21日由楚奧特（Mike Trout）達成。至於首位在大聯盟完全打擊的亞洲打者，則是遊騎兵隊韓籍強打秋信守，他曾在2015年7月22日完成此紀錄。

不僅如此，大聯盟官網報導，天使總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）表示，大谷已經接近可以上場投球的狀態，可能在7月就可以上投手丘練投。

大谷翔平在第七局敲出一壘安打，完成完全打擊。（USA TODAY Sports）

大谷翔平在敲出一壘安打，完成完全打擊。（USA TODAY Sports）

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