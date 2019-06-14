MLB》單場狂敲17安 藍鳥血洗金鶯笑納2連勝

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥今天作客巴爾的摩金鶯，進行雙方三連戰最後一場比賽，藍鳥靠著打線大爆發，包括3發全壘打在內，藍鳥全場一共狂敲17安，最終以12：3大勝金鶯，笑納2連勝。

藍鳥拿2連勝全對開心慶祝。（今日美國）

此役藍鳥在第2局展開率先攻勢，小比吉歐（Cavan Biggio）在2出局後敲出一發右外野3分砲，3局在靠著小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）安打送回壘上跑者，今鶯在3局及5局展開反攻，分別用串聯安打各拿1分，5局打完雙方2：2平手。

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小比吉歐2局開轟。（今日美國）

比賽來到6局上藍鳥打線大爆發，首棒上場小古利爾先敲一發中外野陽春砲帶起球隊攻勢，隨後藍鳥打線大爆發，靠著6支安打以及對方2次保送，攻下7分大局，7局上藍鳥攻勢再起，包括小比吉歐地陽春砲在內此局一共敲4安奪得3分，藍鳥因此將雙方比數拉開。

小古利爾6局開轟帶起球隊攻勢。（今日美國）

隨後的比賽雖然金鶯在8下靠著希斯可（Chance Sisco）轟出右外野陽春砲拿下1分，但因為兩隊分數差距過大，雙方早早就分出勝負，最終藍鳥大勝金鶯，藍鳥先發投手史卓曼（Marcus Stroman）拿下本季第4勝。

希斯可8局陽春砲。（美聯社）

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