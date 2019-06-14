足球》克服兩球落後 澳洲女足大逆轉巴西

澳洲女足逆轉巴西奪勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕FIFA女子世界盃足球賽，C組小組賽第二輪，由巴西對上澳洲，巴西先進2球後被澳洲倒趕3球大逆轉，終場澳洲以3：2擊敗巴西，尚保有晉級的機會，巴西的瑪塔（Marta Vieira da Silva）本場攻進1球為生涯第16顆世界盃進球，追平男子世界盃克洛澤（Miroslav Klose）的進球紀錄。

比賽第27分鐘，巴西的瑪塔靠著12碼罰球機會，穩穩踢進替球隊首開紀錄。比賽第38分鐘，前一輪對上牙買加才完成帽子戲法的克里斯蒂安妮（Cristiane Rozeira de Souza Silva），接獲隊友傳中頭錘破門，巴西取得2：0領先。

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瑪塔主罰12碼進球，生涯16顆世界盃進球為史上最多。（美聯社）

上半場傷停補時第46分鐘，澳洲的福德（Caitlin Foord）於禁區接獲隊友頭錘助攻起腳補射破網，半場結束追至1：2落後。下半場比賽第58分鐘，洛佳佐（Chloe Logarzo）禁區外勁射得手追平比分。

洛佳佐（圖中）禁區外遠射得手。（歐新社）

比賽第66分鐘，巴西後衛摩尼卡（Monica Hickmann Alves）用頭後頂解圍失誤進自家大門，形成烏龍球讓澳洲反超比分，雖一開始邊線裁判判定越位，但經VAR判決後進球有效，終場澳洲女足以3：2逆轉勝強敵巴西。

另一場B組小組賽，則是由中國以1：0擊敗南非，這場勝利使中國依舊保有機會晉級16強淘汰賽。

中國的李影進球幫助中國擊敗南非。（路透社）

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