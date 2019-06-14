MLB》柏格茲關鍵轟 紅襪逆轉遊騎兵

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪今天在主場迎戰德州遊騎兵，進行雙方四連戰最後一場比賽，紅襪靠著柏格茲（Xander Bogaerts）在第7局越過綠色怪物的關鍵陽春砲，以7：6逆轉遊騎兵，這也是紅襪連續2場比賽以1分差險勝對手，雙方系列戰打成2：2平手。

柏格茲開心與隊友慶賀。（今日美國）

此役遊騎兵首局就展開猛烈攻勢，紅襪塞揚投手普萊斯（David Price）開賽就遭遇亂流，先是對首棒打者秋信守（Shin-Soo Choo）投出觸身保送，再被迪謝茲（Delino DeShields）選到保送，接著被敲3安失掉4分，紅襪1局下則靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）陽春砲追回1分。

請繼續往下閱讀...

賽揚強投普萊斯2局就被換下場休息。（美聯社）

2局上普萊斯狀況持續不穩，再度對秋信守投出觸身，再被敲2支安打失掉2分，2下紅襪展開反攻，柏格茲、瓦茲奎茲（Christian Vazquez）接靠著安打上壘，下棒布雷德利 （Jackie Bradley Jr.）2好2壞情況下敲出中外野3分砲將比數追到4：6。

布雷德利轟出3分砲。（今日美國）

遊騎兵打線2局過後就遭紅襪牛棚封鎖，沒有在拿下任何分數，反觀紅襪第4局、第5、第7局分別靠著查維斯（Michael Chavis）、德弗斯（Rafael Devers）以及柏格茲的陽春砲，將比分超前，最終紅襪就以7：6逆轉遊騎兵。

柏格茲7局關鍵轟英姿。（今日美國）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法