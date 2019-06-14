NBA》林書豪獲生涯首座冠軍 讓美媒驚艷

林書豪獲得首座冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第6戰，多倫多暴龍以114：110擊敗衛冕軍金州勇士，奪得隊史首冠。台裔後衛林書豪季中從老鷹轉戰暴龍後，如今獲得生涯第一枚冠軍戒。

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林書豪在這次總冠軍賽僅出賽1場，上場51.7秒，沒有表現。總計他在今年的季後賽上場8場，平均出賽時間3.4分鐘，得到場均1.1分。

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林書豪過去兩年深受傷勢所苦，季前被籃網交易到老鷹，今年季中他轉戰暴龍，雖然他的上場時間受到壓縮，表現也下滑，所幸暴龍一路過關斬將，奪得隊史首冠，讓林書豪獲得生涯首枚冠軍戒。

美媒《SLAM》在推特上發文說，「林書豪在總冠軍賽打球，並贏了冠軍，多麼棒的旅程。」而《CBS Sports》則PO出一張林書豪和安東尼（Carmelo Anthony）的照片，並寫著，「有人說他不會奪冠，有人說他完蛋了，但他持續努力。如今，林書豪是NBA總冠軍了。」

洋基電台主播Max Wildstein也在推特上說，「林書豪比安東尼還要早拿冠軍....。」許多美國網友也直呼，「林書豪拿冠軍戒了！」

台裔後衛林書豪獲生涯首冠。（法新社）

台裔後衛林書豪（中）。（法新社）

暴龍奪隊史首冠。（今日美國）

林書豪。（資料照，美聯社）

林書豪賽後和柯瑞致意。（美聯社）

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