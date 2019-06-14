NBA》暴龍奪隊史首冠 勇士三連霸夢碎

暴龍奪隊史首冠，雷納德相當興奮。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年總冠軍賽第6戰，衛冕軍勇士再傷一員大將，K.湯普森第三節扭傷腳踝退場，雙方鏖戰到讀秒階段才分勝負，可惜柯瑞最後一擊沒有投進，終場暴龍以114：110擊敗勇士拿下隊史首座總冠軍，勇士三連霸夢碎。

暴龍雷納德（Kawhi Leonard）攻下22分，范維利特（Fred VanVleet）替補進帳22分，羅利攻下全場最高26分，全場只用8人輪值，順利帶走冠軍。

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後衛羅利開賽火力全開，前4次出手全部命中，包括3記三分球，連拿11分，球隊壓拉出一波11：2的高潮，取得領先。羅利本季在勇士主場表現出色，場均18.7分和9.3助攻。此役首節羅利就獨拿15分。

K.湯普森在首節同樣手感火燙，前4次出手也是全部命中，包括三分球3投2中，勇士回敬7：0攻勢，首節打完，勇士32：33，追到僅落後1分。K.湯普森首節將三分球記錄創下新里程碑，生涯季後賽三分球命中數來到372顆，超越詹姆斯的370顆，獨居史上第3。

次節雙方形成拉鋸戰，單節暴龍27：25小幅領先，羅利半場攻下21分，K.湯普森18分，柯瑞受到嚴防僅進帳9分。暴龍命中率高達53.5%，三分球更是18投9中；勇士投籃命中率也有48.8%，但三分球命中率36.4%，另外，值得一提的是，勇士半場已經發生10次失誤，成為落後的主因。

一度落後分的勇士，利用羅利因犯規麻煩退場休息後，拉出一波7：0的攻勢，一度反超比數。但K.湯普森在第三節最後剩下2分22秒鐘時，一次快攻灌籃遭暴龍格林封阻，落地時扭傷右膝蓋，痛苦倒地，但他仍敬業的罰完球後才退場治療，勇士第三節降低失誤至2次，三節結束，勇士反取得2分超前。

根據場邊的初步診斷，K.湯普森目前應該沒有十字韌帶斷裂的情形，但膝蓋扭傷仍讓他無法全力跑動，第六戰無法歸隊。

最後4分鐘，雙方戰成101平手，替補後衛范維利特 （Fred VanVleet）投進三分球，伊巴卡進攻籃板，將領先拉大到5分，但中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）連續在連下逞威，加上柯瑞關鍵2罰全中，終場前9.6秒，勇士緊追到1分落後，加上暴龍格林發生傳球失誤，可惜勇士最後一擊沒有成功。

柯瑞全場遭嚴防，仍進帳21分，伊古達拉 （Andre Iguodala）則替補攻下22分，卡森斯 （DeMarcus Cousins）則貢獻12分，可惜勇士受傷兵所苦，最終無緣衛冕。

暴龍奪隊史首冠。（法新社）

暴龍球星羅利。（美聯社）

K.湯普森受傷。（今日美國）

暴龍范維利特。（美聯社）

雷納德。（美聯社）

雷納德興奮大吼。（法新社）

西亞卡姆。（法新社）

暴龍獲隊史首冠。（今日美國）

暴龍獲隊史首冠。（美聯社）

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