NBA》硬漢！K.湯普森受傷倒地 完成罰球後離場

勇士球星K.湯普森痛苦抱著左膝。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕帶傷上陣的K.湯普森（Klay Thompson）是勇士陣中狀況最火燙的球員，他今日在主場甲骨文球場於第3節攻下12分，全場更是已經轟了30分，只是他卻因試圖灌籃遭阻，似乎扭傷左膝蓋，選擇完成罰球後，回到休息室檢查狀況。

K.湯普森冠軍系列戰的4戰三分球共出手35次、命中20球，命中率達57.1％，是勇士最穩定的射手。他今日手感依舊火燙，上場32分鐘，出手12次、命中8球，包括4顆三分球及罰球10罰全進，攻下全隊最高的30分。

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不過，K湯在第三節剩下2分22秒試圖快攻並用灌籃再度拉抬球隊士氣，卻被對手犯規導致落地重心不穩，整個落地力量都放在左膝蓋，看他一臉痛苦的模樣。當他忍痛走準備回休息室時，突然有轉過身跑入場內，堅持先完成2罰，再回到休息室檢查。

按照規定，若K湯當下無法自行完成罰球，暴龍教練能指定勇士旗下球員執行罰球，且K湯此役就完全不能上陣，因此他願意帶傷完成罰球。不過，K.湯普森此役已經確定不會回歸。

勇士球星K.湯普森痛苦哀嚎。（今日美國）

K.湯普森倒地。（法新社）

勇士球星K.湯普森遭眾人攙扶。（法新社）

勇士球星K.湯普森再度回到場上。（法新社）

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