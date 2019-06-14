MLB》賈西亞致勝轟 白襪逆轉勝洋基（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕白襪主場迎戰洋基系列賽首戰，洋基於比賽前段取得4分領先，但白襪靠著賈西亞（Leury Garcia）和安德森（Tim Anderson）全壘打的追分下，最終以5：4逆轉成功拿下2連勝，也是近5戰第4勝。

賈西亞本場2安打，貢獻2分打點，包括一發超前比分的陽春砲。（美聯社）

2局上半，洋基葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）及托瑞斯（Gleyber Torres）分別敲安上壘，後靠著賈納（Brett Gardner）擊出滾地球形成野手選擇，弟弟上到三壘得分大門口，白襪先發投手諾瓦（Ivan Nova）暴投直接送1分給洋基，接著佛雷瑟（Clint Frazier）補上1支帶有1分打點的一壘安打，洋基取得2：0領先。

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佛雷瑟擊出帶有打點的安打。（今日美國）

4局上半，老將賈納再次扮演關健角色，面對低角度的快速球大棒一揮，掃出兩分打點全壘打，使洋基握有4分領先。

老將賈納送出兩分打點全壘打。（今日美國）

5局下半白襪展開反攻，賈西亞在一二壘有人的情況下擊出中左外野方向的二壘安打送回1名隊友，下一棒的安德森則是鎖定低角度的快速球攻擊，一棒將小白球打出中外野全壘打牆，白襪這局灌進4分追平比分。

安德森擊出追平比數的三分砲。（法新社）

7局下半，今天狀況極佳的賈西亞再補上1發中右外野方向的陽春砲超前比分，這分也是本場比賽的致勝分，終場白襪以5：4逆轉擊敗洋基。

白襪先發投手諾瓦主投5.2局被敲6安失4分無關勝負，馬歇爾（Evan Marshall）後援1局無失分拿下本場勝投。洋基先發投手哈普（J.A. Happ）主投5局被敲5安失4分無關勝敗，奧塔維諾（Adam Ottavino）後援0.2局被敲2安包括1發陽春砲失1分吞下本場敗投。

諾拉對上前東家主投5.2局失4分無關勝敗。（美聯社）

哈普主投5局失4分，同樣無關勝負。（美聯社）

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