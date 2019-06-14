NBA》史上首對總冠軍兄弟檔！M.加索談首冠：我完成最艱困的事

M.加索忘情慶祝。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年季中被灰熊交易至暴龍的明星中鋒M.加索（Marc Gasol），成功幫助多倫多大軍奪下隊史首冠，和哥哥P.加索（Pau Gasol）成為聯盟首對皆有冠軍戒指的兄弟檔。

暴龍奪冠，M.加索難掩激動。（USA TODAY Sports）

今年季中灰熊和暴龍進行交易，送出M.加索換來瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）、萊特（Delon Wright）、麥爾斯（C.J. Miles）和一個2024年二輪選秀權。

請繼續往下閱讀...

M.加索轉戰暴龍後，成功幫助球隊一路挺進總冠軍戰，今則繳出3分、9籃板、4助攻，前東家灰熊也在推特上為他送上祝福，M.加索賽後說：「這是我完成過最艱難的事情。」他也不忘感謝前隊友康利等人，「因為有他們的幫助，我才能成為今天的自己。」

M.加索今在暴龍奪冠後，和哥哥P.加索成為聯盟史上首對都曾拿過總冠軍的兄弟檔，P.加索曾在2009和2010幫助湖人隊奪冠，賽後哥哥P.加索在臉書上恭喜弟弟，並寫下，「贏得NBA總冠軍是件相當困難但同時也是美好的事情，你終於拿到你的冠軍戒指了，Marc！」並且為暴龍及多倫多送上祝福。

P.加索曾在湖人隊奪下總冠軍金盃。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法