MLB》王牌左投對決 克蕭力壓萊斯特奪勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇主場迎戰小熊系列賽第一戰，兩隊皆派出王牌，道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）主投6局失3分好投，力壓小熊先發萊斯特（Jon Lester）的5局失6分表現，加上道奇本場狂掃4轟，包括貝林傑（Cody Bellinger）單場雙響，終場道奇以7：3擊敗小熊拿下系列賽開門紅。

克蕭今主投6局失3分拿下勝投。（今日美國）

1局上半，小熊首名打者史瓦伯（Kyle Schwarber）站上打擊區鎖定第1顆球即將球掃出中外野大牆，康崔拉斯（Willson Contreras）打出帶有1分打點的一壘安打，小熊首局攻下2分。

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3局上半，小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）瞄準一顆外角偏高的速球大棒一揮，將球打出中右外野全壘打牆，替小熊攻下第3分。

「老大」今貢獻1發陽春砲。（今日美國）

4局下半，地主展開反擊，各項打擊數據皆是全隊最佳的貝林傑於一壘有隊友的情況下，將球擊得相當扎實形成兩分全壘打，幫助道奇追回兩分，接著馬恩西（Max Muncy）隨後再轟出一發兩分彈，道奇單局進補4分超前小熊。

5局下半和7局下半，道奇的佛里斯（David Freese）和貝林傑分別擊出兩分砲和陽春砲，這也是貝林傑單場的第2轟，將比分拉開至7：3奠定勝利基礎，終場道奇即以7：3打退小熊終止2連敗，小熊則吞下近4場比賽第3敗。

貝林傑單場轟出兩發紅不讓，貢獻3分打點。（美聯社）

道奇先發投手克蕭主投6局被敲7安包括2發紅不讓失3分，另飆出8次三振拿本季第6勝，後援3局無失分的烏里耶斯（Julio Urias）獲本季第3次救援成功。

小熊先發投手萊斯特主投5局被敲9安失6分，包括挨了3發紅不讓，送出8次三振，吞本季第5敗。

萊斯特本場被打爆，投5局被敲3轟失6分吞敗。（法新社）

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