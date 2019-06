柯瑞賽後受訪。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今日以110:114敗給暴龍,無緣衛冕三連霸。勇士柯瑞(Stephen Curry)在賽後接受採訪表示:「下次我們一定會回到總決賽的舞台。」

此次賽事柯瑞上場42分鐘,17投6中、得到21分3籃板7助攻。柯瑞受訪時說道:「被淘汰的感受很不好,但也必須稱讚今日暴龍的表現,他們值得總冠軍。」,並表示一定會在下個賽季回到總決賽的舞台。

對於在甲骨文球場總決賽表現失利,柯瑞表示:「我們沒有遺憾,勇士隊會向更偉大的目標邁進。」

"I wouldn't bet against us being back on this stage again next year."



- Steph Curry is confident the Warriors will be back. #NBAFinals pic.twitter.com/lhyQuRDsUL