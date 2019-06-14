中職》味全龍測試會 「火球男」森榮鴻現身

味全龍總教練葉君璋（左）提點森榮鴻。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍今天在台中棒球場舉行測試會，有多達162名選手參加，總教練葉君璋表示，希望透過這次測試會挖掘場上沒有注意到的能力。

本次參與測試選手中，以投手80人最多，包括「火球男」森榮鴻。他在2017年9月動生涯第2次的韌帶置換手術（Tommy John ），休養一年半於春季聯賽復出，最快球速逼近150公里。即便已獲中職選秀資格，今日還是來參加測試會。

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「我想告訴大家說我現在是健康的。」森榮鴻說，2017年開第二次TJ手術是為了再拼一次職棒，「家人跟我說，練球練這麼久，沒有去挑戰的話，不會覺得對不起自己嗎？」

森榮鴻在2016年被桃猿第四指名挑中，但為了追求更好身價再拼一年，未料前年10月動了第二次TJ手術，歷經漫長的復健。他說，一段時間沒投球，最困難的是體能恢復，所幸有次巧遇國體訓練師，邀請他去國體練球，慢慢找回投球手感。

近兩年的復健狀況良好，森榮鴻說幫助他的人很多，每天都關心他練球有沒有哪裡不舒服，今日來到台中參加測試會，他也受到味全龍總教練葉君璋關照，雖然自己對控球並不滿意，但球速有出來，為自己打了70分。

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