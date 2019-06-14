MiLB》林子偉敲2安帶1打點 江少慶先發4.1局失5分吞敗

林子偉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪3A台灣好手林子偉今天對上紅人3A的比賽中，他4打數敲2安，帶有1分打點；而印地安人3A台灣投手江少慶今先發雙城3A，僅投4.1局失掉5分，吞本季第5敗。

林子偉今擔任先發游擊，打第二棒，首打席就敲安。第二打席則是遭到三振，第三打席則敲飛球出局。第6局的第四打席，林子偉敲出帶有1分打點的二壘安打。而林子偉在第8局換下場；紅襪3A最後以10：8獲勝。

請繼續往下閱讀...

總計林子偉此戰有4打數有2支安打，包含一支二壘安，有1分打點，吞下1次三振，打擊率為0.295。不過，林子偉此戰出現2次守備失誤。

江少慶今先發對雙城3A，首局控球不穩，先是被艾斯圖迪羅（Williams Astudillo）敲高飛犧牲打，之後則被羅沙瑞歐（Wilin Rosario）敲帶有2分打點的二壘安打，單局失3分。第3局又被羅沙瑞歐敲安掉1分。

比賽來到5局下，江少慶在1出局後連被敲2安，被換下場，由隊友Argenis Angulo接替投球，卻被下棒羅沙瑞歐擊出帶有1分打點的二壘安。終場印地安人3A以2：6輸球。

總計江少慶4.1局用98球，被敲9安，失掉5分，投出6次三振、1次保送，防禦率為5.71。江少慶吞下本季第5敗。

另外，去年還在日職阪神虎的羅沙瑞歐，今天單場4安4打點，包含2支二壘安打。羅沙瑞歐本季回到美職體系後，至今在3A出賽40場，有7轟、31分打點，打擊率0.299。

印地安人3A台灣投手江少慶。（資料照，今日美國）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法