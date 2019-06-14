MLB》馬查多雙響也無用 洛磯3轟退教士（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，洛磯主場迎戰教士系列賽首戰，教士明星選手馬查多（Manny Machado）本場5支3包括兩轟，貢獻3分打點，但洛磯的布雷克蒙（Charlie Blackmon）單場4安包括2發紅不讓，貢獻4分打點表現更佳，終場洛磯以9：6擊退教士收下近4場比賽第3勝，教士則苦吞5連敗。

馬查多本場雙響砲演出，貢獻3打點。（美聯社）

1局上半，教士率先展開攻勢，哈斯默（Eric Hosmer）擊出帶有1分打點的二壘安打，下一棒的馬查多補上一支一壘安打把隊友送回本壘，首局教士攻下2分。1局下半洛磯靠著4支安打，包括墨菲（Daniel Murphy）帶有1分打點的一壘安打和戴斯蒙（Ian Desmond）的2分打點二壘安打攻下3分，比數反超為3：2洛磯領先。

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2局下半，史托利（Trevor Story）掃出右外野方向2分砲。4局上半，一三壘有人的局面，賈西亞（Greg Garcia）的滾地球形成野手選擇球送回隊友替教士追回1分，教士依舊以3：5落後。

史托利今貢獻1發兩分砲。（美聯社）

4局下半和5局上半，分別由布雷克蒙和馬查多開轟，兩軍各進帳1分。6局下半，手感超級火燙的布雷克蒙再1發433英尺的超大號陽春砲，幫助洛磯取得7：4領先。7局上半，超級新人塔提斯（Fernando Tatis Jr.）率先擊出三壘打，下一棒的哈斯默（Eric Hosmer）再利用滾地球出局送回塔提斯，教士追至2分差。

布雷克蒙今敲4安，包括兩發紅不讓，一共4分打點，為今天表現最亮眼的球員。（美聯社）

7局下半，又是布雷克蒙！一二壘有人的情況下掃出清壘的三壘安打，進帳洛磯第8、9分。9局上半教士最後反攻僅靠著馬查多單場第2轟追回1分，最終教士以6：9敗下陣來。

洛磯先發投手葛雷（Jon Gray）主投6局被敲9安失4分，另飆出10張老K喜收本季第6勝。教士先發投手史壯姆（Matt Strahm）僅投3.1局被敲7安，丟4保送失6分苦吞本季第6敗。

（影片來源：大聯盟官網）

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