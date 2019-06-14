日職》猛打賞又敲致勝轟退巨人 大王勇奪單場MVP

王柏融敲出本季第3轟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕「大王」王柏融昨役與廣島一役中，在12局打下關鍵追平分，今天對戰巨人再當英雄，王柏融單場繳出3安猛打賞，並敲出個人主場札幌巨蛋首轟，這一發也是價值連城的致勝2分彈，終場助隊以5：4險勝巨人。王柏融賽後也獲選單場MVP，再度登上英雄訪問台。

王柏融今天擔任第五棒左外野手，第2局首打席面對巨人先發左投梅德賽斯擊出中間穿越安打，連續7場敲安，第二打席吞下三振。

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火腿在6局下以0：3落後，王柏融敲安延續球隊反攻氣勢，助隊攻占滿壘，也把先發5局飆9K的梅德賽斯打退場，火腿靠著渡邊諒的高飛犧牲打追回1分，代打的杉谷拳太敲出帶有1分打點的中外野安打，火腿該局灌進2分，追到2：3一分落後。

中田翔7局下敲出帶有追平分的左外野安打，王柏融關鍵時刻挺身而出，從左投高木京介手中擊出右外野2分砲，本季第3轟出爐，這也是他在主場札幌巨蛋的首轟，幫助球隊超前，讓休息室隊友嗨到破表，巨人9局上追回1分，令火腿嚇出一身冷汗，終場仍以5：4驚險贏球。

火腿近期拉出4連不敗的佳績。主投8局飆9K失3分的先發投手有原航平拿下本季第8勝。巨人旅日好手陽岱鋼此役未上場，三連戰首戰無緣看到王柏融與陽岱鋼同場較勁。

王柏融此役4支3，包括1發全壘打，另有2分打點，吞下1次三振，打擊率回升至3成03，王柏融近日對上左投越打越好，本季對左投打擊率已經飆升至2成59。

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