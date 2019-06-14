路跑》以客家主題為主 六堆客庄馬拉松開始報名

Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松在10月20日於高雄市美濃、六龜區熱鬧開跑，今日在台博館南門園區舉辦賽事啟動儀式。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕全國首次以客家主題的馬拉松賽事「Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松」，10月20日於高雄市美濃、六龜區熱鬧開跑，今日在台博館南門園區舉辦賽事記者會，更邀請客家知名音樂人林生祥前來相挺。

本屆以「客家族群」、「客家文化」為主題的馬拉松活動，在主題、競賽項目名稱、競賽路線、表演活動等都融入濃濃客家元素，賽事分組為客庄活力組（42.195公里，報名費800元）、客庄遶尞組（25公里，報名費600元）及客庄爽快組（5公里，報名費300元）。

請繼續往下閱讀...

參加選手的完賽禮十分豐富，有紀念衣、運動束口袋、美濃農產品伴手禮，還有現場小農市集60元消費券；賽前一日選手之夜，特別邀請美濃出身的知名音樂人林生祥及其他優質樂團，帶來一系列精采的音樂饗宴，可以讓跑者先徜徉客家音樂饗宴中。

黃正綺（左）今年全中運男子撐竿跳高以4公尺53，破大會紀錄奪金，屆時擔任領跑者，與客家委員會主委李永得（中）（主辦單位提供）

客家委員會主委李永得表示，「本賽事選定六堆中的右堆，賽道行經美濃、六龜各重要景點，如獅子頭水圳、美濃水橋、美濃舊橋、東門樓、宣講堂及瀰濃庄敬字亭等歷史建築古蹟，還有美濃湖、美濃山下及新威森林公園等自然美景，賽事伴手禮、補給站和市集活動也以在地農特產為主，讓跑者不僅運動健身，也可以愉快地感受客庄田園風光、走讀人文資產和體驗在地產業，可以說是相當完整且深入的運動旅遊體驗，未來也期望本賽事以更多元方式推展到各客庄去」。

此外，為提振六堆客庄運動風氣，記者會上邀請長治國中的前堆子弟黃正綺擔任嘉賓，他在今年全中運男子撐竿跳高以4公尺53，破大會紀錄並奪金。他屆時將擔任領跑者，刺激更多六堆青年勇於築夢、不畏挑戰。

「Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松」即日起報名至8月20日止（報名網址：http://t.cn/AiKEEMYb，或搜尋六堆客庄馬拉松關鍵字），誠摯邀請大家一起用雙腳走讀客庄、感受六堆的美好。

全國首次以客家主題的馬拉松賽事「Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松」，10月20日於高雄市美濃、六龜區熱鬧開跑，今日在台博館南門園區舉辦賽事記者會，更邀請客家知名音樂人林生祥前來相挺。（主辦單位提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法