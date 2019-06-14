日職Live》大王棒打洋投連7場敲安 火腿 0：0 巨人

2019/06/14 17:38

王柏融與陽岱鋼有望同場較勁。（資料照）

第二局

昨役打回關鍵打點助隊追平的王柏融，首打席面對巨人先發洋投梅賽德斯，擊出中間穿越安打，　連續敲安場次推進至第7場。

渡邊亮也補上安打，橫尾俊建擊出內滾，靠著野手選擇上壘，火腿無人出局攻占滿壘，巨人先發洋投梅賽德斯連飆2K，再讓西川遙輝擊出中外野飛球出局，順利化解失分危機。

第一局

1上，巨人開路先鋒龜井善行率先敲安，坂本勇人擊出中外野深遠飛球，遭火腿外野手西川遙輝美技接殺，丸佳浩擊出雙殺打，火腿王牌有原航平首局無失分。

1下，西川遙輝掃出右外野二壘安打，大田泰示內野滾地球推進隊友上到三壘，後面兩棒近藤健介和中田翔都未能送回隊友，兩隊仍是0：0。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今日起與日本火腿進行客場3連戰，旅日好手陽岱鋼睽違2年再度對上老東家，有望與「大王」王柏融同場較勁，陽岱鋼札幌首戰並未先發，在板凳待命出擊。

王柏融今天擔任第5棒左外野手，力拚連7場敲安。王柏融在札蛋出賽23場，累計87打數敲出20支安打、12打點，但也吞下21次三振，打擊率2成30。

先發名單

日本火腿

1（中）西川遙輝 
2（右）大田泰示 
3（指）近藤健介
4（一）中田翔 
5（左）王柏融 
6（二）渡邊諒 
7（三）橫尾俊建
8（捕）石川亮 
9（游）中島卓也

先發投手：有原航平

讀賣巨人

1（右）龜井善行
2（游）坂本勇人 
3（中）丸佳浩 
4（一）岡本和真
5（捕）大城卓三
6（指）阿部慎之助
7（二）若林晃弘
8（三）維亞努威瓦
9（左）重信慎之介

先發投手：梅賽德斯

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