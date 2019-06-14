日月潭泳渡新制！5人才成隊 6/25起線上報名

二○一九日月潭萬人泳渡將於九月一日登場，今年報名最低人數從三人調高至五人，盼能減少小團體與小車數量。（資料照，記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕第37屆日月潭萬人泳渡，將於9月1日登場，6月25日上午8點起受理網路報名，今年活動人數上限訂為2萬5000人，組隊門檻從最低3人調高到5人，藉此控管小團體數量，減少小車壅塞，盼使泳渡交通更順暢，此外，今年報名還有早鳥優惠，前500隊可獲泳渡紀念品，報名詳情可上網http://www.pulifourswim.tw/。

主辦單位埔里四季早泳會表示，為維持泳渡當天的交通，今年改變最低報名門檻，過去只要3人即可組隊參加，現在則是至少5人才能報名，鼓勵游泳同好能共乘一車，或是參加大團體，盼能減少泳渡當天的車潮，維持活動順暢。

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此外，今年泳渡也有潭區觀光業者雲品溫泉酒店提供贊助，將於泳渡結束後負責「淨潭」，在泳客享受湖光山色、盡情游泳後，在地業者主動負起企業社會責任，協助縣府、埔里早泳會整理潭區環境、復原，讓日月潭的美景能永續下去。

二○一九日月潭萬人泳渡將於九月一日登場，並於六月廿五日上午八點開放網路報名，今年日月潭雲品酒店還將參與淨潭，為潭區環境盡份心力。（記者劉濱銓攝）

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