NBA》勇士3連霸夢碎後 最慘還是下季戰力恐大崩盤？

無緣三連霸、又傷兵如山的勇士該如何維持戰力，恐怕是今夏最大課題。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在總冠軍系列賽第6戰不敵暴龍，挑戰3連霸失敗，今夏不只面臨多位主力球員約滿，其中K.湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）復出日又遙遙無期，如何維持現有陣容及競爭力，免得戰力大崩盤，成為灣區大軍今夏最大課題。

勇士今夏有K.湯普森、卡森斯（DeMarcus Cousins）合約期滿，阿基里斯腱撕裂的杜蘭特可能跳脫合約，尤其薪資空間吃緊，想維持既有陣容難度激增。

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勇士在去年夏天迎來明星中鋒卡森斯，組成驚人「五巨頭」，即使卡森斯到今年1月中旬才復出，但靠柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森、D.格林（Draymond Green）及杜蘭特就足夠，成功在季賽登上西部龍頭。

勇士季後賽卻不斷出現傷兵，卡森斯首輪對快艇受傷，再來杜蘭特於西部準決賽弄傷右小腿，總冠軍戰又有K湯、魯尼（Kevon Looney）掛傷號，最慘的是KD在冠軍賽第5戰勉強上場爆發運動員最怕的阿基里斯腱撕裂，而K湯膝蓋十字韌帶也撕裂，傷兵是3連霸王朝建立失敗的主因。

衛冕失利後，勇士主力剩柯瑞、D.格林、伊古達拉（Andre Iguodala）和李文斯頓（Shaun Livingston）尚有合約。K湯、杜蘭特並非不能留，但尷尬的是勇士薪資空間所剩無幾，光留住K湯勢必得付出驚人豪華稅，且他恐怕得到明年3月才復出，而杜蘭特就算未跳脫合約，也可能整季報銷，勇士該如何維持戰力，勢必是今夏最大課題。

衛冕失利後，今夏面臨多位主力球員約滿，K.湯、KD復出遙遙無期，怎麼避免戰力大崩盤，成為勇士今夏最大課題。（美聯社）

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