王柏融、陽岱鋼同場交鋒 今日賽事預告與轉播

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB例行賽持續進行，今將有3場轉播要帶給球迷朋友，早上7點先由天使出戰光芒，去年美聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）將力拚本季第5勝。接著早上10點由小熊挑戰道奇，小熊推出韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）先發，道奇則派出希爾（Rich Hill）主投，國聯兩大勁旅正面對決，球迷們不要錯過轉播囉！

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日職例行賽持續進行，下午1點由巨人客場迎戰日本火腿，旅日球星王柏融昨單場狂敲3安還敲出札幌巨蛋首轟，今天他能否延續火燙手感並率隊贏球呢？而巨人強打陽岱鋼此役仍有機會與大王同場較勁。另外，下午5點還有阪神出戰歐力士的比賽，球迷們一起打開電視幫台灣之光們加油！

中職今兩地開打，新莊球場由中信迎戰悍將，中信由紐維拉先發，對上悍將的羅力，近5場先發拿下4勝的羅力，此役會有什麼樣的表現？桃園球場則由統一獅的江辰晏挑戰桃猿洋投李茲 ，球迷們別忘了鎖定轉播！

MLB

07:00 天使@光芒 FOX體育

07:00 海盜@馬林魚 民視

10:00 小熊@道奇 FOX體育、FOX體育3台

日職

13:00 巨人@日本火腿 FOX體育、FOX體育3台

17:00 阪神@歐力士 FOX體育

中職

17:05 中信兄弟@富邦悍將 WinTV綜合台

17:05 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

日本桌球公開賽

10:00 單打8強/雙打4強/混雙決賽 愛爾達體育3台

小熊先發投手韓德瑞克斯。（資料照，法新社）

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