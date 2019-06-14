日本公開賽》連闖兩關 林鄭配連三站晉級四強

林昀儒（左）／鄭怡靜。（資料照，取自ITTF官方網站）

〔記者許明禮／綜合報導〕連續摘下中國、香港公開賽混雙冠軍的林昀儒／鄭怡靜，今天在2019年日本公開賽依舊銳不可當，首輪先以3:0收拾波蘭組合巴多夫斯基／芭尤爾，8強戰再以3:1擊退地主組合丹羽孝希／伊藤美誠，連3站挺進4強，將連勝紀錄推進至10場。

林鄭配兩週前中國公開賽四強戰才以3:2險勝丹羽／伊藤，今天再度狹路相逢，林鄭配表現穩健，開賽後以11:9、11:8連下兩局，日本組合第三局雖以11:4追回一局，但林鄭配信心不受動搖，11:7再下一城。

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林鄭配4強戰將對上中國許昕／朱雨玲，許朱配在8強戰以3:1力克香港的黃鎮廷／杜凱琹。

男雙賽事，2013年攜手拿下世界錦標賽男雙金牌的莊智淵／陳建安，首輪先以直落三解決斯洛伐克組合卡魯茲尼／汪洋，8強戰再以3:0擊退地主組合宇田幸矢／戶上隼輔，今年首度闖進四強，將和德國的杜達／邱黨爭奪決賽門票。

莊智淵（右）／陳建安。（資料照，取自國際桌總官網）

另一組台灣男雙廖振珽／林昀儒，首輪拜對手退賽之賜，兵不血刃晉級，但在8強戰以0:3不敵中國前、後任世界球王組合樊振東／許昕。

女雙方面，國泰組合陳思羽／鄭先知，首輪以3:1力退挪威馬文婷和美國張安的跨國合作，八強再以3:1擊敗波蘭的芭尤爾／帕蒂卡，明天四強戰將遭遇中國的陳夢／劉詩雯。

男單方面，世界排名20的林昀儒，激戰7局才以4:3險勝世界排名89的南韓新秀趙勝敏，16強將再度強碰上週才拿下香港公開賽冠軍的林高遠。

38歲老將莊智淵也克服局數0:2落後，以4:3逆轉世界排名21的南韓好手林鐘勳，16強將碰上許昕。

女單方面，台灣3名女將全數在首輪中箭落馬，一姊鄭怡靜1:4不敵中國削球手劉斐、鄭先知2:4敗給南韓女將田志希、邱嗣樺也以1:4敗給日本削球名將佐藤瞳。

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