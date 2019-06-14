中職Live》王威晨擊出追平安打 中信2：2悍將

第六局
六局下，富邦悍將三上三下。
六局上，二出局後曾陶鎔保送上壘，張志豪擊出安打，但王勝偉遭到三振。中信留下殘壘。
第五局
五局下，富邦悍將三上三下。
五局上，一出局後王勝偉擊出二壘安打，黃鈞聲保送上壘，王威晨擊出中外野方向一壘安打，幫助中信兄弟追平比分。
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第四局
四局下，富邦悍將三上三下。
四局上，王威晨敲二壘安打，吳東融成功犧牲短打，陳子豪敲高飛犧牲打，兄弟追回一分。林智勝補上安打，詹子賢保送上壘，但曾陶鎔無法打回分數。
第三局
三局下，王正棠擊出二壘安打，胡金龍敲滾地球出局，跑者上三壘。林益全保送上壘，但蔣智賢敲雙殺打。
三局上，一出局後王勝偉敲安，但隨後盜壘失敗，形成二出局。黃鈞聲也無法上壘。
第二局
二局下，林益全敲二壘安打，蔣智賢、林哲瑄接連補上安打，悍將追回1分。申皓暐靠著二壘手失誤站上一壘，蔣智賢回壘得分。悍將取得2分領先。
二局上，林智勝保送上壘，詹子賢敲外野飛球出局，隨後一壘跑者跑向二壘回傳刺殺，二出局。下一棒曾陶鎔無法建功。
第一局
一局下，張正偉敲遊滾出局，王正棠敲一壘方向滾地球出局，胡金龍也無法上壘。
一局上，中信兄弟三上三下。
兩隊先發名單
富邦悍將
1.張正偉 RF
2.王正棠 2B
3.胡金龍 DH
4.林益全 1B
5.蔣智賢 3B
6.林哲瑄 CF
7.申皓瑋 LF
8.李宗賢 SS
9.林宥穎 C
先發：陳仕朋
中信兄弟
1.王威晨 3B
2.吳東融 2B
3.陳子豪 RF
4.林智勝 1B
5.詹子賢 LF
6.曾陶鎔 DH
7.張志豪 CF
8.王勝偉 SS
9.黃鈞聲 C
先發：萊福力