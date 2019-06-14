中職Live》王威晨擊出追平安打 中信2：2悍將

第六局

六局下，富邦悍將三上三下。

六局上，二出局後曾陶鎔保送上壘，張志豪擊出安打，但王勝偉遭到三振。中信留下殘壘。

第五局

五局下，富邦悍將三上三下。

五局上，一出局後王勝偉擊出二壘安打，黃鈞聲保送上壘，王威晨擊出中外野方向一壘安打，幫助中信兄弟追平比分。

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第四局

四局下，富邦悍將三上三下。

四局上，王威晨敲二壘安打，吳東融成功犧牲短打，陳子豪敲高飛犧牲打，兄弟追回一分。林智勝補上安打，詹子賢保送上壘，但曾陶鎔無法打回分數。

第三局

三局下，王正棠擊出二壘安打，胡金龍敲滾地球出局，跑者上三壘。林益全保送上壘，但蔣智賢敲雙殺打。

三局上，一出局後王勝偉敲安，但隨後盜壘失敗，形成二出局。黃鈞聲也無法上壘。

第二局

二局下，林益全敲二壘安打，蔣智賢、林哲瑄接連補上安打，悍將追回1分。申皓暐靠著二壘手失誤站上一壘，蔣智賢回壘得分。悍將取得2分領先。

二局上，林智勝保送上壘，詹子賢敲外野飛球出局，隨後一壘跑者跑向二壘回傳刺殺，二出局。下一棒曾陶鎔無法建功。

第一局

一局下，張正偉敲遊滾出局，王正棠敲一壘方向滾地球出局，胡金龍也無法上壘。

一局上，中信兄弟三上三下。

兩隊先發名單

富邦悍將

1.張正偉 RF

2.王正棠 2B

3.胡金龍 DH

4.林益全 1B

5.蔣智賢 3B

6.林哲瑄 CF

7.申皓瑋 LF

8.李宗賢 SS

9.林宥穎 C

先發：陳仕朋

中信兄弟

1.王威晨 3B

2.吳東融 2B

3.陳子豪 RF

4.林智勝 1B

5.詹子賢 LF

6.曾陶鎔 DH

7.張志豪 CF

8.王勝偉 SS

9.黃鈞聲 C

先發：萊福力

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