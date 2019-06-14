12強》相隔16年再穿國家隊球衣 蔗總感謝洪總

從球員變教練，黃甘霖相隔16年再穿國家隊球衣。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今年底12強賽台灣隊教練團昨出爐，受教頭洪一中邀請，統一獅總教練「蔗總」黃甘霖將擔任台灣隊外野教練，這也是繼2003年亞錦賽之後，黃甘霖再披國家隊戰袍，身分從教練轉換成球員，他說，「16年沒穿國家隊球衣了，很感謝洪總。」

1999年亞錦賽和2001年世界盃黃甘霖和洪一中曾並肩作戰，這兩大國際賽打出一場場感動人心的比賽，也是中職景氣從谷底反彈關鍵戰役。

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2017年初台日職棒對抗賽和同年底亞冠賽，洪一中都擔任教頭，黃甘霖則是教練團成員，嚴格來說，這兩項賽事並不能算是正式國際賽，不過已為兩人合作默契打下良好基礎，也互相信任、了解，這也是12強賽洪一中延攬黃甘霖進台灣教練團關鍵。

黃甘霖說，「兩年前從洪總身上學到很多東西，也更了解他的想法，這次12強賽洪總找我，有這機會，當然很樂意為國家效力，全力以赴，會把外野這個區塊顧好，如果跑壘這一塊有需要的話，我也會從旁協助洪總，給他更好的意見。」

12強賽台灣教練團以桃猿教練為班底，包括郭建霖、蔡昱祥、曾豪駒、吳俊良，再加上黃甘霖和王建民，黃甘霖認為這樣的選擇非常合理，他說，「總冠軍戰打完緊接著就是12強賽，沒有太多時間磨合，如果教練默契不夠，球員之間怎麼會有默契呢?找自己熟悉的教練組成團隊是必要的。」

大型國際賽台灣隊戰績好壞影響深遠，最直接就是職棒票房，黃甘霖表示，12強賽打得好不好，不只職棒，甚至對國內基層棒球也有影響，沒有任何一個對手好打，例如委內瑞拉和波多黎各就很難情蒐，但一場比賽很難說，只要大家同一條心，就有贏球機會，重點是細節要做好。

統一獅總教練黃甘霖。（記者陳志曲攝）

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