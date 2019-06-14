NBA》全隊沒人選秀前10順位 暴龍奪冠締造「灰姑娘傳奇」

暴龍奪冠締造「灰姑娘傳奇」。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第6戰，暴龍以114：110擊敗衛冕軍勇士，在系列賽以4：2扳倒強敵，奪得隊史首冠，讓暴龍成為NBA近50年來，第一支沒有任何選秀前十順位球員，卻能拿下總冠軍的球隊。

雖然冠軍賽開打前，暴龍就被譽為「勇士想拚三連敗最大的對手」，不過單看他們的選秀順位，北境大軍可說是不折不扣的「灰姑娘」，球隊名單中的16個人中，只有5人是首輪被挑中，而且順位最高的也僅排在首輪第15位，但暴龍仍在不被看好的狀況下，上演灰姑娘傳奇。

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暴龍成為NBA五十年來首支，沒有任何選秀前十順位球員，卻能拿下總冠軍的球隊。（歐新社）

而暴龍先發陣容順位最高的，就是首輪第15順位被挑中的「新龍王」雷納德（Kawhi Leonard），二哥羅利（Kyle Lowry）則是24順位，本季崛起的西亞卡姆（Pascal Siakam）是27順位。另外兩名先發則都是選秀次輪才被挑中，射手D.格林（Danny Green）是第46順位，中鋒M.加索（Marc Gasol）則是48順位被選中。



暴龍球員選秀順位（由前到後排列）：

暴龍球員 選秀順位 雷納德（Kawhi Leonard） 首輪第15順位 阿努諾比（OG Anunoby） 首輪第23順位 伊巴卡（Serge Ibaka） 首輪第24順位 羅利（Kyle Lowry） 首輪第24順位 西亞卡姆（Pascal Siakam） 首輪第27順位 麥考（Patrick McCaw） 次輪第38順位 米克斯（Jodie Meeks） 次輪第41順位 D.格林（Danny Green） 次輪第46順位 N.鮑威爾（Norman Powell） 次輪第46順位 M.加索（Marc Gasol） 次輪第48順位 范維利特（Fred VanVleet） 落選 林書豪 落選 莫爾蘭（Eric Moreland） 落選 布查爾（Chris Boucher） 落選 米勒（Malcom Miller） 落選 洛伊德（Jordan Loyd） 落選

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