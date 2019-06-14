NBA》全隊沒人選秀前10順位 暴龍奪冠締造「灰姑娘傳奇」

暴龍奪冠締造「灰姑娘傳奇」。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第6戰，暴龍以114：110擊敗衛冕軍勇士，在系列賽以4：2扳倒強敵，奪得隊史首冠，讓暴龍成為NBA近50年來，第一支沒有任何選秀前十順位球員，卻能拿下總冠軍的球隊。
雖然冠軍賽開打前，暴龍就被譽為「勇士想拚三連敗最大的對手」，不過單看他們的選秀順位，北境大軍可說是不折不扣的「灰姑娘」，球隊名單中的16個人中，只有5人是首輪被挑中，而且順位最高的也僅排在首輪第15位，但暴龍仍在不被看好的狀況下，上演灰姑娘傳奇。
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暴龍成為NBA五十年來首支，沒有任何選秀前十順位球員，卻能拿下總冠軍的球隊。（歐新社）
而暴龍先發陣容順位最高的，就是首輪第15順位被挑中的「新龍王」雷納德（Kawhi Leonard），二哥羅利（Kyle Lowry）則是24順位，本季崛起的西亞卡姆（Pascal Siakam）是27順位。另外兩名先發則都是選秀次輪才被挑中，射手D.格林（Danny Green）是第46順位，中鋒M.加索（Marc Gasol）則是48順位被選中。
暴龍球員選秀順位（由前到後排列）：
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暴龍球員
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選秀順位
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雷納德（Kawhi Leonard）
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首輪第15順位
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阿努諾比（OG Anunoby）
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首輪第23順位
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伊巴卡（Serge Ibaka）
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首輪第24順位
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羅利（Kyle Lowry）
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首輪第24順位
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西亞卡姆（Pascal Siakam）
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首輪第27順位
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麥考（Patrick McCaw）
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次輪第38順位
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米克斯（Jodie Meeks）
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次輪第41順位
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D.格林（Danny Green）
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次輪第46順位
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N.鮑威爾（Norman Powell）
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次輪第46順位
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M.加索（Marc Gasol）
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次輪第48順位
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范維利特（Fred VanVleet）
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落選
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林書豪
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落選
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莫爾蘭（Eric Moreland）
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落選
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布查爾（Chris Boucher）
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落選
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米勒（Malcom Miller）
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落選
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洛伊德（Jordan Loyd）
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落選