NBA》與史上最強雙人組齊名 暴龍雙槍飆分寫歷史

西亞卡姆和雷納德兩人合攻1187分，高居季後賽雙槍組合史上第2。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在總冠軍賽第6戰以114：110擊敗勇士，系列賽以4：2粉碎衛冕軍三連霸美夢，勇奪創隊24年以來的首冠，暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）和西亞卡姆（Pascal Siakam）兩人在季後賽合計奪下1187分，成為史上得分第二高的雙人組合。

暴龍順利在總冠軍賽第六戰擊敗勇士封王，「新龍王」雷納德攻下22分、6籃板和2抄截，西亞卡姆和羅利（Kyle Lowry）各貢獻26分，范維利特（Fred VanVleet）替補進帳22分，皆是奪冠功臣。

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雷納德和西亞卡姆在季後賽分別共繳出732分和455分，《ESPN》資料顯示，兩人在季後賽合計得到1187分，在季後賽雙人組合得分榜，與「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）組合並列史上第二。

高居史上第一的是2012年當時效力熱火的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和魏德（Dwyane Wade），兩人合砍1222分，至今還未有人能超越他們的紀錄。

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