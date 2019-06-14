中職Live》蘇智傑三分砲炸裂！一棒助獅超前桃猿

第四局

4局上，獅隊吹起反攻號角，郭阜林一上來就敲出中外野方向二壘安打，林祐樂敲出游擊方向滾地球遭刺殺，不過成功推進跑者上三壘，莊駿凱敲出一壘方向滾地球，一壘手陳俊秀雖然把球攔下，第一時間卻沒能拿穩，形成1分打點得內野安打，隨後陳重羽敲出三壘方向滾地球，三壘手林立傳二壘卻發生失誤，蘇智傑又一棒扛出中外野全壘打，三分砲助獅隊以6：5將比分反超。

第三局

3局下，桃猿攻勢再起，朱育賢一上還就敲出中外野二壘安打，1出局後，廖健富敲出右外野一壘安打，幫助球隊再下一城，桃猿5：2領先獅。

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3局上，2出局後，潘武雄開轟陽春砲，一棒把球扛出左外野，替獅隊追回1分， 而楊家維選到四壞保送，但林祖傑敲出二壘方向滾地球遭刺殺，不過獅隊靠著潘武雄的全壘打，以2：4暫時落後。

第二局

2局下，施子謙飆K解決廖健富後，卻又四壞保送郭嚴文，林承飛接力補上左外野安打，好不容易辛苦讓柏納帝那敲出右外野飛球出局，不過林立的中外野方向飛球卻造成中外野手莊駿凱接球失誤，三壘上的跑者回來拿下桃猿第3分，接著藍寅倫敲出左外野安打，替球隊再添一分，桃猿取得4：1領先。

2局上，2出局後，莊駿凱敲出游擊方向滾地球，快腿衝上一壘跑出內野安打，隨後又成功盜上二壘，不過陳重羽敲出游擊滾地球遭刺殺出局，獅隊留下二壘殘壘。

第一局

1局下，獅隊先發施子謙，一上來就先保送柏納帝那，林立、藍寅倫連續敲出安打，桃猿先將比分追平，林泓育雖然遭三振，不過朱育賢保握機會敲出左外野高犧牲打，送回超前分，桃猿以2：1領先獅。

1局上，桃猿先發尼克斯很快解決陳重羽、蘇智傑，抓下兩個出局數，不過接下來陳鏞基先敲出左外野落點巧妙的安打上一壘，潘武雄接力敲出右外野深遠安打，不但打回獅隊破蛋分，自己更是一口氣衝上三壘，楊家維遭觸身保送上壘，尼克斯此時回穩，用飛球解決林祖傑，獅1：0領先桃猿。

兩隊先發陣容

統一7ELEVEn獅

1.陳重羽 , RF

2.蘇智傑 , LF

3.陳鏞基 , 1B

4.潘武雄 , DH

5.楊家維 , 2B

6.林祖傑 , SS

7.郭阜林 , 3B

8.林祐樂 , C

9.莊駿凱 , CF

先發：施子謙

Lamigo桃猿

1.柏納帝那, CF

2.林立 , 3B

3.藍寅倫 , RF

4.林泓育 , C

5.朱育賢 , LF

6.陳俊秀 , 1B

7.廖健富 , DH

8.郭嚴文 , 2B

9.林承飛 , SS

先發：尼克斯

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