NBA》3連霸失利、搭擋又重傷 柯瑞超悲情！

一哥柯瑞賽後罕見地情緒失控砸球洩憤。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今年季後賽遭遇傷病打擊，無緣3連霸，陣中一哥柯瑞（Stephen Curry）在杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）接連倒下後撐起整支球隊，總冠軍戰每場打超過40分鐘，今眼看搭檔K.湯普森左膝重傷退場後，罕見地情緒失控砸球洩憤，成為本屆總冠軍戰最悲情的人物。

K.湯普森今手感火燙，繳出30分、5籃板，卻在第3節剩下2分22秒時，試圖以快攻暴扣拉抬士氣，不料在對手犯規後，重心不穩落地重挫左膝蓋，導致十字韌帶撕裂，他在回到休息室前，又折返回球場罰球，一度鼓舞勇士的士氣。

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眼看好搭檔重傷退場，柯瑞罕見地情緒失控，砸球洩憤，攤坐在場上，決勝節最後8秒時的關鍵一擊也失手，他說：「再來10次這樣的回合，我都會出手，我們有不錯的機會，但考慮當時和籃框的距離，所以我出手了，也接受這樣的結果。」談起自己的好兄弟湯普森的狀況，他說：「他付出了一切，且表現很完美，我們只希望他沒事。」

3連霸確定失利，柯瑞賽後攤坐在場上。（美聯社）

今年季後賽，杜蘭特和K.湯普森相繼遭遇傷病問題，在人力捉襟見肘的情況下，柯瑞展現一哥氣勢，西部冠軍戰場均36.5分、8.3籃板、7.3助攻，總冠軍戰更每場打超過40分鐘，攻下場均30.5分，仍沒能幫助球隊完成3連霸，又再度無緣總冠軍戰MVP，但他說：「我們沒有遺憾，勇士會向更偉大的目標邁進，下次我們會再回到總冠軍戰的舞台。」

柯瑞誓言下次一定會再回到總冠軍戰的舞台。（美聯社）

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