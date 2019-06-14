首位總冠軍賽登場並奪冠的亞裔球員！AIT：以林書豪為榮

暴龍台裔替補後衛「豪小子」林書豪不僅獲得生涯首枚冠軍戒指，也成為第一位在NBA冠軍賽中奪冠，並有登場紀錄的亞裔球員。（擷取自林書豪IG「jlin7」）

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA總冠軍賽在台灣時間今（14）日落幕，由多倫多暴龍隊擊敗被外界看好的衛冕軍金州勇士。暴龍台裔替補後衛「豪小子」林書豪不僅獲得生涯首枚冠軍戒指，也成為第一位在NBA冠軍賽中奪冠，並有登場紀錄的亞裔球員。對此，美國在台協會（AIT）今晚也特別在臉書PO文致上恭喜，並表示「林書豪，我們以你為榮」！

AIT今傍晚5時許也特地在粉專發文表示「林來瘋再現」！AIT不僅恭喜林書豪拿下NBA冠軍戒，成為首位在總冠軍賽登場且最後拿下冠軍的亞裔美籍球員；也驚嘆表示「林書豪，我們以你為榮」！（擷取自AIT臉書）

NBA總冠軍賽第6戰，多倫多暴龍以114：110擊敗衛冕軍金州勇士，奪得隊史首冠。林書豪季前被籃網交易到老鷹，今年季中他轉戰暴龍，雖然上場時間受到壓縮，表現也下滑，所幸暴龍一路過關斬將，奪得隊史首冠，讓林書豪獲得生涯首枚冠軍戒。除了奪下冠軍戒，林書豪也創造一項紀錄，成為第一位在總冠軍賽中有出賽紀錄，並奪下冠軍的亞裔球員。

請繼續往下閱讀...

過去中國球員孫悅和蒙古球員「大巴」孟克·巴特爾曾拿下過NBA冠軍戒指，不過在總冠軍賽中未有出賽紀錄；而擁有美國、菲律賓雙重國籍的騎士隊球員克拉克森（Jordan Clarkson）雖曾在總冠軍賽登場，卻沒有贏下系列賽得到冠軍。

對此，AIT今傍晚5時許也特地在粉專發文表示「林來瘋再現」！AIT不僅恭喜林書豪拿下NBA冠軍戒，成為首位在總冠軍賽登場且最後拿下冠軍的亞裔美籍球員；也驚嘆表示「林書豪，我們以你為榮」！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法