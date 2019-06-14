12強》第一次在國家隊當教練 王建民有點不習慣

中華職棒，富邦對兄弟，王建民開球。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕王建民今天受邀為富邦悍將開球，對於被納入世界12強賽台灣隊教練團，他不諱言，以前都是球員身分進入國家隊，這次第1次以教練身分參與，多少有點不習慣。

王建民指出，以前進入國家隊的身分都是球員，這次是他第1次以教練身分參與，感覺蠻奇怪的，多少有點不習慣，自認還有很多地方需要學習。

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王建民表示，接到中職通知時有考慮一下，畢竟自己沒有當過牛棚教練，會利用這次回台灣，去二軍多熟悉這個職務的運作方式，把自己知道的教給投手。

「在二軍當牛棚教練，主要還是指導選手，在國家隊就不一樣，必須讓投手準備好。」

王建民的另1個任務是觀察旅外球員，他表示，中職秘書長馮勝賢預計8月赴美，屆時兩人將在美國會合，「洪總應該都有個底了，我就把狀況回報給他。」

王建民生涯首次開球，竟然在本壘前落地，差點形成暴投，他笑說，那球是指叉球，雖然這幾天有苦練，還是沒辦法掌握好，他也沒再想過當投手，「如果要繼續投喔，可能要練蝴蝶球！」

中華職棒，富邦對兄弟，王建民開球。（記者王藝菘攝）

中華職棒，富邦對兄弟，王建民開球。（記者王藝菘攝）

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