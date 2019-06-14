日本公開賽》逆轉世界第二中國名將 林昀儒昂首進8強

林昀儒逆轉擊敗世界排名第二的中國名將林高遠，闖進日本公開賽男單8強。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕由台塑王詹樣公益信託贊助的17歲小將林昀儒，今晚在2019年日本桌球公開賽男單16強戰，克服局數0:2落後，以4:2逆轉擊敗世界排名第二的中國名將林高遠，闖進8強，締造生涯最重大的勝利。

左手持拍的林高遠，上週才在香港公開賽男單決賽擊敗日本「怪物少年」張本智和封王，近況絕佳，林昀儒過去和他交手3次還沒贏過，包括今年卡達公開賽。

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林昀儒今天前兩局以9:11、9:11失守，第三局，小林在開局4:0領先、10:9聽牌時錯失1個局點，被林高遠追成丟士後，六度面臨對手局點，但他都一一化解，在歷經10次平手後，以21:19艱苦拿下。

林昀儒在拿下第三局後士氣大振，局面也開始出現變化，小林隨後再以11:9、11:7、11:9再下三城，贏得重要的一勝，這也是他生涯擊敗過世界排名最高的球員。

世界排名20的林昀儒8強戰將遭遇世界排名第8的巴西名將卡德拉諾，他在16強戰苦戰7局才解決德國削球手費魯斯。

從資格賽晉級的38歲老將莊智淵，則以0:4不敵世界排名第3的中國名將許昕，無緣8強。

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