日職》主場首轟出爐！ 王柏融敲超前2分砲炸巨人（影音）

王柏融札幌主場首轟出爐。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕火腿「大王」王柏融今天面對讀賣巨人，在7局下敲出超前2分砲，本季第3轟出爐，這也是大王札幌主場首轟，助隊以5：3超前。

王柏融今天擔任第五棒左外野手，第2局首打席面對巨人先發左投梅德賽斯擊出中間穿越安打，將連續安打場次推進至第7場，第二打席雖然吞K，但6局下球隊落後3分，適時敲安延續球隊反攻氣勢，王柏融在一二壘有人時掃出右外野安打，助隊攻占滿壘，也把先發5局飆9K的梅德賽斯打退場，火腿該局灌進2分，追到2：3落後。

請繼續往下閱讀...

火腿7局攻勢再起，中田翔敲出帶有追平分的左外野安打，下一棒王柏融再從左投高木京介手中擊出右外野2分砲，幫助球隊以5：3超前。

王柏融目前繳出4打數3安打猛打賞，另有2分打點，打擊率也來到3成03。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法