日職》王柏融敲致勝轟再登英雄台 秀日文逗笑栗山監督（影音）

王柏融賽後獲選單場MVP。（擷取自太平洋聯盟TV影片）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融今晚面對讀賣巨人繳出單場猛打賞，並敲出個人生涯在札幌巨蛋主場的首轟，致勝2分砲助隊以5：4逆轉贏球。王柏融賽後獲選單場MVP，獨自登上英雄訪問舞台，最後還用日文感謝北海道球迷，令現場氣氛嗨到最高點，也逗得監督栗山英樹笑開懷。

王柏融本季第5度站上「英雄訪問」舞台，臉上露出開心的靦腆笑容，他先用日語表示：「謝謝大家！（ありがとうございます！）」，談到7局下的超前轟，王柏融表示，當時球隊已經追平，他希望自己能幫助球隊逆轉，「隊友拚命表現，我也幫助球隊建功」。

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先發投手有原航平也有效壓制巨人打線，主投8局失3分，另有9次三振和2次保送，看到有原努力守住比賽，王柏融表示，自己也想在進攻上貢獻心力，野手希望能多打點分數，為先發投手爭取勝投。

札幌巨蛋出賽第24場終於敲出主場首轟，王柏融表示，這發全壘打意義特別重要，因為幫助球隊贏下勝利，最後王柏融用日文感謝球迷的支持，「感謝札幌巨蛋的球迷們，非常謝謝大家為他們加油。（札幌の皆さん応援ありがとうございました）」語畢全場抱以熱烈掌聲，鏡頭也捕捉到火腿監督栗山英樹開懷大笑，高興拍手的畫面。

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