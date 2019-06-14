日職》一棒值千金！日媒撰文盛讚王柏融火燙敲致勝轟

王柏融今敲致勝轟扮英雄，日媒大讚他為球隊帶來勝利。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿隊的「大王」王柏融今對巨人再當英雄，單場繳出3安猛打賞，不但敲出個人主場巨蛋首轟，這一轟更是價值連城的致勝2分砲，幫助球隊贏球穩坐洋聯龍頭，日本媒體賽後更以「值千金的一轟」，大讚大王火燙的手感。

王柏融今天擔任第五棒左外野手，首打席面對巨人先發洋投擊出中間穿越安打，將連續安打場次推進至第7場，6局下球隊落後時，先敲出適時敲安延續球隊反攻氣勢，助隊攻占滿壘，火腿該局灌進2分，追到2：3落後。火腿7局攻勢再起，中田翔先敲安追平比分後，王柏融一棒轟出右外野2分砲，幫助球隊以超前，讓火腿休息室嗨到不行。

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王柏融此役4支3，包括1發全壘打，另有2分打點，吞下1次三振，打擊率回升至3成03，而賽後日媒《Daily Sports》以「日本火腿王柏融一擊粉碎巨人勝利、值千金的2分彈」為題報導此事，內文除了提到大王火燙的手感，也大讚他為球隊帶來了勝利。

王柏融敲致勝轟，日媒讚他一棒值千金。（圖片擷取自日媒《Daily Sports》）

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