NBA》從爛貨蛻變成「范喬丹」！范維利特總冠軍戰用三分球寫歷史

范維利特成為史上在總決賽砍進最多三分球的替補射手。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕暴龍首席板凳後衛范維利特（Fred VanVleet）季後賽因爆爛手感，被罵到臭頭，直到小孩出生後便脫胎換骨，又因背號23號被球迷稱「范喬丹」，他在總冠軍系列戰寫下新紀錄，出賽6場、命中16顆三分球，成為史上在總決賽砍進最多三分球的替補射手。

NBA史上在總冠軍戰砍進最多三分球的替補球員是生涯擁有7枚冠軍戒的「季後賽先生」歐里（Robert Horry），他在2005年身穿馬刺戰袍共砍進15顆；另一位是「神經刀」J.R.史密斯（J.R.Smith）2015年為騎士貢獻15記三分彈。如今，2人共同保持的紀錄被范維利特以16顆超越。

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范維利特在東部決賽G4前，出賽15場，平均每場僅貢獻4分，投籃命中率更是慘不忍睹，只有25.6％，但自小孩出生後，他脫胎換骨，投籃命中率暴漲至51.1％，場均得分大幅升至14.7分，有效為暴龍板凳注入火力。

范維利特今天在冠軍戰砍5顆三分球、攻下22分，其中3記三分球及12分來自關鍵第4節，成為暴龍在末節翻轉戰局，搶下隊史首冠的功臣之一。他整個冠軍系列戰三分球命中率40％，及砍進16顆三分球，成功締造新猷。

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